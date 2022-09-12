محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى الصدر بدكرنس ويوجه بتطوير شارع العروبة

الدقهلية - فريق المجافظات

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مستشفى الصدر بمدينة دكرنس، حيث تفقد اقسام المستشفى والعيادات وقسم الأشعة والمعمل، ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف ماكين، بتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين عليها على أكمل وجه والتأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال جولة "المحافظ" لمدينة دكرنس لتفقد عدد من القطاعات الخدمية ، بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة دكرنس، وتفقد "مختار" أعمال الإنشاءات الجارية بممشي أهل دكرنس، بطول 1 كيلو متر ووجه لرئيس المدينة بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، ووضع برنامج زمني للتنفيذ لخلق متنفس ترفيهي لأهالي مدينة دكرنس.

وتفقد محافظ الدقهلية، شارع العروبة ووجه بسرعة وضع مقترح لتطويره، لخلق متنفس مروري وترفيهي للمواطنين، من خلال تطوير الحدائق العامة بالشارع وإعادة رصفه وإنارته، والتقي محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

وأكد "مختار" أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كفريق واحد لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها قطاعي الصحه والتعليم.