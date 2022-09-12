مجلس مدينة الأقصر يعلن طرح حق استغلال محلات تجارية بأماكن مختلفة.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، طرح حق استغلال بعض المحلات التجارية في أنشطة مختلفة وفي أماكن مختلفة داخل نطاق مدينة الأقصر، حيث أنه على الراغبين التوجة مباشرةً لإدارة المشتريات بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية لعمل اللازم.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه للإستفسار للحصول على حق استغلال بعض المحلات التجارية في أنشطة مختلفة وفي أماكن مختلفة داخل نطاق المدينة، التواصل تليفونياً على الرقم 01022692533، حيث أنه متاح يومياً من الساعة الـ 8 ص حتى الـ 4 عصراً.

وكان قد قاد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، جولة لمتابعة تنفيذ خطة رصف وتطوير شارع الهيلتون وتفرعاته بالكرنك بنطاق حي شمال والتي تستهدف تسهيل حركة الحافلات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، حيث تأتي أعمال الرصف بعد الانتهاء تماماً من تركيب بلدورات جديدة وبلاط انترلوك للأرصفة الواقعة على جانبي الطريق، وذلك بهدف إعادة تأهيله ورفع كفاءته لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات والظهور بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.

وفى نفس السياق تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ونوابهم، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.



