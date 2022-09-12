مجلس الوزراء: مصر حققت أكبر نمو خلال 15 عامًا وتقدمنا 19مركزا فى التنمية البشرية

كتب محمد شرقاوى

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن حجم السياحة الوافدة إلى مصر لا تتناسب مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في هذا القطاع، والتنوع الكبير في المقاصد السياحية.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب الطيران منخفض التكاليف، يمكن أن تُساهم في نجاح عملية زيادة أعداد السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد.

وتابع متحدث الوزراء، أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن الأمم المتحدة؛ وهي جهة لا تجامل أي أحد أو دولة؛ إنما تتعامل بناءً على أرقام الصادرة عن الدول، مؤكدًا أن تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة عام 2021 تحت عنوان: «زمن بلا يقين وحياة بلا استقرار»؛ معبر عن الظرف القاسي الذي تم إعداد التقرير فيه.

وأوضح السفير نادر سعد، أن هذا الظرف تسبب في أن 90% من دول العالم، انخفضت بها معدلات التنمية البشرية؛ فيما ارتفعت المؤشرات المصرية ضمن 10 دول وتقدمنا 19 مركزًا، وشهدنا ارتفاعًا في هذا المؤشر بفضل جهود الدولة المصرية.

وأكد متحدث الوزراء، أن سبب القفزة المصرية في هذا التقرير؛ بسبب الارتقاء بحياة المواطنين من مبادرة حياة كريمة، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة؛ لافتًا إلى أن هذا الصعود جاء في ظل وقت صعب جدًا يمر به العالم، وهذا التقرير تطرق لما قامت به الدولة في مواجهة كورونا والقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن هذه الجهود جعلت مصر تقفز 19 مركزًا بهذا التقرير، لافتاً إلى أن مصر حققت معدل نمو بالعام المالي 2021 – 2022 هو الأكبر منذ 15 عامًا؛ بنسبة 6.6 رغم حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية؛ التي لولاها لارتفع معدل النمو بشكل أكبر من هذا الرقم.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأمر يرد على حملات التشكيك المثارة حاليًا حول مصر، والأمم المتحدة يمكنها التوثيق من خلال الأرقام؛ مشيرًا إلى أن هذا التقرير المحوكم يثبت أن مصر حققت نجاحًا في مجال التنمية البشرية.