ما هي فصيلة الدم الذهبية ومضاعفات صحية لمن يحملون هذه الفصيلة

كتبت نهير عبد النبى

تعتبرفصائل الدم A وB وO من فصائل الدم المعروفة ولكن هناك بعض الفصائل النادرة مثل فصيلة الدم الذهبية، وحسب ما ذكره موقع medicinenet لا تحتوى فصيلة الدم الذهبية على أي مستضدات (بروتينات) على خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء)، وهي أندر فصيلة دم في العالم، حيث يوجد أقل من 50 فردًا لديهم هذه الفصيلة.

تحتوي خلايا الدم الحمراء لدينا على بروتينات تسمى المستضدات على سطحها اعتمادًا على المستضد الموجود ، لدينا فصيلة الدم A أو B أو O أو AB. يتميز نظام ABO بميزة أخرى مثل عامل Rh موجب أو سلبي اعتمادًا على وجود أو عدم وجود عامل "Rh-D" في الخلايا.

مع فصيلة الدم الذهبية ، يفتقر الشخص إلى جميع مستضدات Rh ، بينما يفتقر الشخص المصاب بفصيلة الدم إلى مستضد RhD فقط.

لماذا بعض الناس لديهم فصيلة الدم الذهبية؟

يبدو أن فصيلة الدم الذهبية ناتجة عن طفرة جينية (تغيير عفوي في الجين). يلاحظ بشكل شائع مع الطفرات في جين RHAG ، الذي يرمز للبروتين السكري المرتبط بـ Rh هذا البروتين مطلوب لتوجيه مستضدات Rh إلى غشاء RBC.

غالبًا ما ترتبط طفرة RHAG بمرض يسمى كثرة خلايا الفم الوراثية يمكن أن يعاني هؤلاء الأفراد من فقر دم انحلالي طويل الأمد وخفيف وانهيار متزايد لكرات الدم الحمراء يمكن أيضًا رؤية النمط الظاهري Rh-null في حالة بعض فقر الدم الذي قد يولد به الشخص.

قد تعرضك الحالات التالية لخطر الإصابة بفصيلة الدم الذهبية:

-زواج الأقارب (الزواج بين أبناء العم أو الأخت أو أي شخص قريب أو قريب)

-جينات (جينات غير طبيعية ، لها سمات مرضية ، تنتقل عبر العائلات)

-التغييرات أو الحذف الكامل لجينات معينة ، وهي RHD و RHCE أو RHAG

هل يمكن التبرع بالدم الذهبي؟

نعم، يمكن التبرع بالدم الذهبي بسبب عدم وجود مستضدات في كرات الدم الحمراء ، يعتبر الشخص المصاب بالدم الخالي من عامل Rh متبرعًا عالميًا ، ويمكن التبرع بهذا الدم لأي شخص لديه أنواع دم نادرة داخل أنظمة Rh.

هذا الدم ممتاز لنقل الدم لأنه يفتقر إلى المستضدات الشائعة ، ويمكن قبوله من قبل أي شخص يحتاج إلى نقل الدم دون التعرض لخطر تفاعل نقل الدم ومع ذلك، نظرًا لندرته ، يصعب جدًا العثور على هذا النوع.

على العكس من ذلك ، عادةً ما يكون Rh غير جيدًا للأشخاص الذين لديهم إذا احتاجوا في أي وقت إلى نقل دم ، فإن تلقي أي دم يحتوي على مستضد Rh قد يؤدي حتماً إلى تفاعل نقل الدم.

ما المضاعفات المحتملة لفصيلة الدم الذهبية؟

قد يكون لدى الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم Rh خالية أو ذهبية بعض المشاكل وهى:

-فقر الدم الانحلالي الخفيف إلى المعتدل منذ الولادة: يؤدي هذا إلى تدمير كرات الدم الحمراء بشكل أسرع ، مما قد يتسبب في انخفاض مستويات الهيموجلوبين ويؤدي إلى الشحوب والتعب يحدث هذا بسبب العيوب الهيكلية في كرات الدم الحمراء مثل:

-بنية أقل مرونة من الخلايا الحمراء

-تغطية خلايا حمراء غير طبيعية

-زيادة الهشاشة بسبب نقص مستضد Rh

-تغير حجم خلايا الدم