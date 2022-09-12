اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:21 م
أكرم القصاص
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ماليزيا ترفع حالة التأهب لمواجهة الفيضانات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:37 م
ماليزيا ترفع حالة التأهب لمواجهة الفيضانات فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت ماليزيا رفع حالة التأهب لمواجهة كارثة الفيضانات المحتملة، عقب توقع إدارة الأرصاد الجوية الماليزية وقوع الفيضانات في عدة ولايات في شبه جزيرة ماليزيا بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وقال وزير الأشغال الماليزي فضيلة يوسف - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - "إن بلاده تسعى للحفاظ على البنى التحتية، وذلك عند حدوث الفيضانات لضمان وجود طرق يمكن أن تعبرها فرق الإنقاذ وفرق الطوارئ لتقديم المساعدة وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن مكتب إدارة الكوارث سيبدأ تشغيله لمراقبة تطورات الفيضانات من وقت لآخر، استنادا إلى إجراءات التشغيل القياسية المحددة.

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تتوقع أن تواجه ماليزيا هطول الأمطار الغزيرة المستمرة بدءا من منتصف شهر نوفمبر التي من المحتمل أن تؤدي إلى فيضانات كبيرة في نهاية الشهر، ومن المتوقع هبوب رياح موسمية شمالية شرقية خلال تلك الفترة.

 


ماليزيا

الأرصاد الجوية الماليزية

فيضانات

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