لتقليل الإصابة بنزلات البرد.. ابتعد عن المقليات وتناول الفاكهة فى الخريف

كتبت ميرفت رشاد

موسم الخريف، يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الموسمية " نزلات البرد والإنفلونزا " ، من الأهمية الحفاظ على عادات الأكل الصحية خلال هذا الموسم، يجب أن تتأكد من أن الطعام الذي تتناوله يحقق التوازن الصحيح بين التغذية والمناعة ، مما يسمح للجسم ببناء المقاومة ومكافحة الالتهابات ، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها وتجنبها للحفاظ على صحة جيدة خلال موسم الخريف ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

ما يجب فعله في موسم الخريف :



تناول أطعمة بروبيوتيك



البروبيوتيك هي كائنات دقيقة مفيدة تعيش عادة في القناة الهضمية والجهاز الهضمي، زد من تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل اللبن الرائب والزبادي واللبن والمخللات المنزلية، يمكن أن تحسن امتصاص العناصر الغذائية بشكل كبير وتجعل صحة أمعائك أكثر مرونة، لن تقوم فقط بتحسين صحة الجهاز الهضمي ، ولكن ستقوي نفسك أيضًا ضد التهابات المعدة المستقبلية.

تناول الفاكهة والخضروات



يمكن أن يوفر تناول الفاكهة الموسمية النظيفة والآمنة مثل التفاح والرمان والموز والخيار العناصر الغذائية الأساسية للمساعدة في بناء المناعة والحماية من الأمراض، قم بتضمين عناصر مثل القرع والخوخ والبابايا والبرقوق ،يمكن لهذه الأطعمة أن تبقيك نشيطًا طوال اليوم لأنها غنية بفيتامين أ وفيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة.

مارس الرياضة بانتظام



التمرين مفيد لمناعتك بالإضافة إلى مساعدتك على إنقاص الوزن أو الحفاظ على لياقتك، يعزز جهاز المناعة لديك ضد الفيروسات والبكتيريا عن طريق زيادة معدل ضربات القلب ، وتحسين الدورة الدموية ، وزيادة مستويات السيروتونين (هرمون السعادة).





ما يجب تجنبه في موسم الخريف:



تجنب تناول الفواكه المقلية



لا بأس من تناول الأطعمة المقلية مثل السمبوسة باعتدال خلال هذا الموسم ، حيث أن تناول هذه الأطعمة بكثرة يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ والإسهال وغيرها من المشاكل ، تجنب إعادة استخدام الزيت المقلي لأنه يمكن أن يكون ضارًا بصحتك.

تجنب المشروبات الغازية و الباردة



تقلل مثل هذه المشروبات من نشاط الإنزيم في معدتنا ، وهو أمر ضروري لعملية الهضم السليمة، اشرب الليمون أو الشاي بدلاً من المشروبات الغازية والمنكة التي تحتوى على السكر المضاف الذى يتسبب في إضعاف جهاز المناعة .