كفر الشيخ تستعد لاستقبال 859 ألفا و 716 طالبا وطالبة في 2144 مدرسة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدارس محافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، واستقبال 859 ألفا و716 طالبا وطالبة، في 2144 مدرسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، ودهان أسوار المدارس بالكامل من الداخل والخارج وكتابة العبارات المحفزة الداعية للتفاؤل وحب العِلم، وزيادة المساحات الخضراء، بزراعة الاشجار، وتطهير خزانات المياه الموجودة داخل المدارس بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتجهيز المدارس لاستقبال المدارس للطلاب، والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، ومراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وسلامتها ،والتزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة.

وأضاف عبدالله، جاري سد العجز في جميع التخصصات بمختلف المراحل، بإعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل على المدارس, وفقًا لتخصصاتهم لمعدلات العجز والزيادة, قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأنه تم وجه بتهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم, وإبراز نماذج النجاح من مديري المدارس، والمعلمين، والطلاب، وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم، والاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، إن الإدارات التعليمية والمدارس ستشهد عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين، والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

وأضاف عبدالله، أنه تمت مراجعة توزيع المناهج, للالتزام بالخريطة الزمنية في خطة ومواعيد الانتهاء من المنهج، وعقد الامتحانات،وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين، وأنه تم الانتهاء من الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها. وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين.