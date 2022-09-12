قافلة طبية مجانية فى منطقة الساحة الرضوانية برعاية وحدة السكان بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وكانت وحدة السكان قد نظمت قافلة طبية مجانية للكشف عن مسببات العمى بجمعية الرضوان" بالساحة الرضوانية"، تحت إشراف كلا من رجاء شوقي مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان.

فيما صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لتنظيم فعاليات قافلة صحية جديدة لخدمة القرى والنجوع، على مدار اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، وذلك فى وحدة الديمقراط الصحية بمدينة أرمنت غرب المحافظة فى شتى التخصصات، وذلك بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنظيم تلك القافلة فى وحدة الديمقراط الصحية بأرمنت وذلك فى التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة – الأطفال - العظام - الجلدية – جراحة – رمد - خدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي).

وأكد الدكتور طاهر أيوب، على أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.



قافلة طبية مجانية فى منطقة الساحة الرضوانية بالأقصر



وحدة السكان بالأقصر تنظم قافلة طبية مجانية