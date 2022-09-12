قافلة جامعة قناة السويس تفعل حياة كريمة بمنشية السلام في الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق قافلة الجامعة الشاملة إلى قرية منشية السلام التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية.

وتابع الدكتور مندور أن جامعة قناة السويس لا تدخر جهدا في تقديم خدماتها للمجتمع الذي هي جزء منه ، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه من خلال القافلة الشاملة- تم الكشف في جميع التخصصات الطبية على 479 حالة من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأجرى أساتذة كلية الزراعة، جولة ميدانية داخل بعض المزارع والحقول وتقديم الإرشاد الزراعي للمشكلات التي تعاني منها مثل العفن الهبابي لأشجار المانجو، وكيفية التعامل مع انتشار ذباب الفاكهة والخضار، وسوء عمليات التقليم وهيكلة الأشجار ، مع صرف الأدوية والمبيدات الصديقة للبيئة للمزارعين.

وقدم أساتذة كليتي التمريض والتربية ندوة تثقيفية صحية حول فيروس جدري القرود، والفرق بينه وبين فيروس كورونا وكيفيه التعرف علي أعراضه وطرق الوقايه منه.

وندوة أخرى حول كيفية الالتحاق بفصول محو الأمية والتوعية بضرورة الالتحاق بها، كما تمت التوعية بالزواج المبكر وأضراره.

وفي مجال الطب البيطرى تم الكشف على 600 حالة ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز مع صرف الأدوية اللازمة لعدد ٣٠٠من المستفيدين.

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على تنفيذها المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.