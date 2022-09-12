اليوم السابع
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قاتل ابنة زوجته بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الجريمة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:13 م
قاتل ابنة زوجته بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الجريمة رجال الشرطة - أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بالتسبب في مقتل ابنة زوجته بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليه، أنه لم يقصد قتلها، وذكر أنه اعتدى عليها بالضرب بعد أن شعر بالغضب نتيجة تبول الطفلة خلال نومها.
 
أضاف المتهم أن زوجته التي تعمل خادمة، عقب عودتها من العمل، أخبرها بالحادث، واتفقا سويا على الحصول على تصريح بدفن الجثة، وعدم الإبلاغ عن الجريمة، إلا أنه خوفا من اكتشاف مفتش الصحة الإصابات في جسد الطفلة، فر هاربا وترك الجثة بصحبة زوجته.
 
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد محاولة سيدة استخراج تصريح دفن لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء وكدمات وجروح بجسدها، مما يشير لوجود شبهة جنائية. 
ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفلة، وبمواجهتها اعترفت أنها تعمل خادمة، ومتزوجة من عامل، وأنه اعتدى على ابنتها المجني عليها بالضرب حتى فارق الحياة، مستغلا خروجها للعمل. 
وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بضربه الطفلة لتبولها أثناء نومها، حتى فارقت الحياة. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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