في الدورة الـ77 للجمعية العامة.. اعرف تفاصيل الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة

كتبت : هند المغربي

يشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فعاليات افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبدأ غدا الثلاثاء 13 سبتمبر فعاليات الدورة العادية 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويستعد المجتمع الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وكذلك سكان مدينة نيويورك، للاستقبال السنوي لقادة الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم.

وتحتل الجمعية العامة، التي أنشئت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقعا مركزيا بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. وهي تضم جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، وتوفر منتدى فريدا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق. وهي تؤدي أيضا دورا هاما في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.

وتجتمع الجمعية من سبتمبر إلى ديسمبر من كل عام كجزء رئيسي، وبعد ذلك، من يناير إلى سبتمبر (الجزء المستأنف)، حسب الاقتضاء حيث تنظر الجمعية العامة في المسائل الراهنة ذات الأهمية البالغة للمجتمع الدولي في شكل مناقشات مواضيعية ينظمها رئيس الجمعية العامة، بالتشاور مع الأعضاء. وخلال تلك الفترة، تجري الجمعية عادة أيضا مشاورات غير رسمية بشأن طائفة واسعة من المواضيع الفنية على النحو الذي يصدر به تكليف بقراراتها.

وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

الجمعية تتمتع بسلطة تقديم توصيات إلى الدول بشأن المسائل الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصها. وهي أيضا تقضي بالشروع في اتخاذ إجراءات - سياسية، واقتصادية، وإنسانية، واجتماعية وقانونية - تعود بالفائدة على حياة ملايين الناس في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة:

النظر في ميزانية الأمم المتحدة والموافقة عليها وتحديد الأنصبة المالية للدول الأعضاء

انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وأعضاء مجالس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والقيام، بناءً على توصية مجلس الأمن، بتعيين الأمين العام

النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نزع السلاح، وتقديم توصيات بشأنها

مناقشة أية مسألة تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، وباستثناء الحالات التي يكون مطروحا على طاولة المجلس للنقاش نزاع أو حالة ما، تقديم توصيات بشأن تلك المسألة

القيام، مع نفس الاستثناء، بمناقشة أية مسائل تدخل في نطاق الميثاق أو تتعلق بسلطات أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وظائفها، وتقديم توصيات بشأن تلك المسائل

الشروع في إجراء دراسات وتقديم توصيات بهدف تعزيز التعاون السياسي الدولي، ووضع القانون الدولي وتدوينه، وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، والثقافية، والتعليمية والصحية

تقديم توصيات من أجل التسوية السلمية لأي حالة قد تضر بالعلاقات الودية بين البلدان

النظر في التقارير الواردة من مجلس الأمن وغيره من هيئات الأمم المتحدة

ويجوز للجمعية أيضا أن تتخذ إجراءات في حالات وقوع تهديد للسلام أو إخلال به أو عمل عدواني، عندما لا يتصرف مجلس الأمن بسبب تصويت سلبي من أحد الأعضاء الدائمين. وفي هذه الحالات، ووفقا لقرارها ”الاتحاد من أجل السلام“ الصادر في 3 نوفمبر 1950، يجوز للجمعية أن تنظر في المسألة فورا وأن توصي أعضاءها باتخاذ تدابير جماعية لصون السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما.

تحقيق توافق الآراء

لكل دولة من الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العامة صوت واحد ويتطلب التصويت الذي يجرى على مسائل هامة محددة - مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمسائل المتعلقة بالميزانية - أغلبية ثلثي الدول الأعضاء

هيئة الجمعية

مكتب الرئيسي مؤلف من رئيس الجمعية و 21 نائباً لرئيسها، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية الست ودوره تقديم توصيات إلى الجمعية بشأن إقرار جدول الأعمال، وتوزيع بنود جدول الأعمال وتنظيم أعمالها.

لجنة وثائق التفويض

تقوم لجنة وثائق التفويض، التي تعينها الجمعية العامة في كل دورة، بتقديم تقارير إلى الجمعية بشأن وثائق تفويض الممثلين.

المناقشة العامة

تعقد في بداية الدورة ويتكلم رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود سنويًا في افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة خلال "المناقشة العامة."

اللجان الرئيسية

مع اختتام المناقشة العامة، تبدأ الجمعية العامة النظر في البنود الموضوعية المدرجة في جدول أعمالها. ونظرا للعدد الكبير من البنود المدرجة في جدول الأعمال، تحيل الجمعية إلى لجانها الرئيسية الست البنود ذات صلة بأعمالها. وتناقش اللجان البنود، وتسعى، حيثما أمكن، إلى مواءمة مختلف نُهج الدول، وتقدم توصياتها، عادة في شكل مشاريع قرارات ومقررات، إلى الجلسة العامة للجمعية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

واللجان الرئيسية الست هي: لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى)؛ واللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)؛ ولجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة)؛ ولجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)؛ ولجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة)؛ واللجنة القانونية (اللجنة السادسة).

الهيئات الفرعية للجمعية العامة

بموجب المادة 22 من الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تنشئ من الهيئات الفرعية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

المجموعات الإقليمية

تطورت مختلف التجمعات الإقليمية على مر السنين في الجمعية العامة لأغراض انتخابية وكذلك بوصفها أدوات للتشاور وتيسير العمل الإجرائي. والمجموعات هي: الدول الأفريقية؛ ودول آسيا والمحيط الهادئ؛ ودول أوروبا الشرقية؛ ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى. وتتناوب هذه المجموعات الإقليمية على منصب رئيس الجمعية العامة. وفيما يتعلق بالدورة الخامسة والسبعين، انتخبت الجمعية العامة رئيسها من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية الطارئة

يجوز للجمعية أن تجتمع، بالإضافة إلى دوراتها العادية، في دورات استثنائية ودورات استثنائية طارئة. و عقدت الجمعية العامة 32 دورة استثنائية و 11 دورة استثنائية طارئة.

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