فنلندا تعلن عدم عزمها فرض حظر كامل على دخول السياح من روسيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت فنلندا عدم عزمها فرض حظر كامل على دخول السياح من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي شن ضربة صاروخية على مدينة خاركيف، فيما وردت أنباء تفيد بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

وقال سينيهوبوف -في بيان نشر عبر قناة تليجرام- "قتل شخص وجرح أحد المارة"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت لاحق ، أوضح الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف أن عدد المصابين ارتفع إلى أربعة. في حين تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، على انقاذ المصابين .