فريق كشافة المهندسين بالإسكندرية يشارك فى المعسكر السنوى الأول بمطروح

الإسكندرية - جاكلين منير

شارك فريق طلائع المهندسين الكشفي بنادى المهندسين بالإسكندرية فى المعسكر السنوى الأول التجريبي لطلائع المهندسين الكشفية والإرشادية بمحافظة مطروح تحت رعاية الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت.

وشارك فى المعسكر 26 طفلا من فريق طلائع المهندسين بالإسكندرية بالاضافة الى المشرفين بإجمالي 35 مشاركا فى المعسكر.

يذكر أن أطلقت اللجنة الاجتماعية والثقافية في نقابة المهندسين بالإسكندرية الكامب الصيفى ويشمل فريق الكشافة ويقبل عليه عدد كبير من أبناء المهندسين كل عام لتضمنه أنشطة كشفية متنوعة.