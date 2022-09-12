اليوم السابع
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فريق كشافة المهندسين بالإسكندرية يشارك فى المعسكر السنوى الأول بمطروح

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:53 م
فريق كشافة المهندسين بالإسكندرية يشارك فى المعسكر السنوى الأول بمطروح فريق كشافة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شارك فريق طلائع المهندسين الكشفي بنادى المهندسين بالإسكندرية فى المعسكر السنوى الأول التجريبي لطلائع المهندسين الكشفية والإرشادية بمحافظة مطروح تحت رعاية الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت.
 
وشارك فى المعسكر 26 طفلا من فريق طلائع المهندسين بالإسكندرية بالاضافة الى المشرفين بإجمالي 35 مشاركا فى المعسكر.
 
يذكر أن أطلقت اللجنة الاجتماعية والثقافية في نقابة المهندسين بالإسكندرية الكامب الصيفى ويشمل فريق الكشافة ويقبل عليه عدد كبير من أبناء المهندسين كل عام لتضمنه أنشطة كشفية متنوعة.

الاسكندرية

نقابة المهندسين

نادى المهندسين

النقابات المهنية



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