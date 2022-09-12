اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:45 ص
أكرم القصاص
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غلق 13 ورشة و16 محلا تجاريا لمخالفتها مواعيد الإغلاق بمركز المحلة.. صور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:28 ص
غلق 13 ورشة و16 محلا تجاريا لمخالفتها مواعيد الإغلاق بمركز المحلة.. صور غلق ورش
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبر، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام حيث  تم غلق 13 ورشة و16 محلا تجاريا وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 10 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
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