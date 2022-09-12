غادة والى تلتقى رئيس الرقابة الإدارية للتعاون مع الأمم المتحدة في التصدي للفساد

كتبت : هند المغربي

ألتقت د.غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، لتهنئته على تولى المنصب، ولبحث سُبُل مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التصدي للفساد ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية.

وبحث الجانبان سُبُل تفعيل إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام أعمال الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك تحت رئاسة جمهورية مصر العربية لفعاليات المؤتمر، وفي سياقٍ متصل، استعرض الجانبان الأنشطة والفعاليات المشتركة في مجال صقل قدرات المسئولين المعنيين لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة لاسيما الاتجار في الأشخاص وأوجه العمل على الاستعانة بالكوادر الوطنية من ذوي الخبرات المتميزة بالهيئة على المستويين الإقليمي والدولي بالإَضافة إلي تكثيف التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والاستعانة بالمرافق التدريبية الأخرى للهيئة.

ومن جانبها أكدت د. غادة والي على حرص مكتب الأمم المتحدة على الشراكة المستدامة مع هيئة الرقابة الإدارية، إيماناً منه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة، لاسيما في مجال التصدي للفساد ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية.

وأشارت د. غادة والي إلى اهتمام المكتب بتقديم أوجه الدعم اللازمة إل الهيئة إبان رئاستها لاتحاد هيئات مكافحة الفساد في افريقيا عملاً على تقلدها دوراً إقليمياً بارزاً ودفعاً للمزيد من التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو عادل تطلعه إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.