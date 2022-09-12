عميدة آداب عين شمس تكرم محمد الحسينى سباح المانش والطلاب الأوائل

كتب محمود راغب

شهدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ووكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقات الأكاديمية ومسابقة النشر العلمي وكذلك تكريم الطلاب الأوائل دفعة 2022 بجميع أقسام الكلية.

وحرصت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، على تكريم السباح محمد الحسينى سباح المانش والطالب بقسم علم الاجتماع، لنجاحه فى محاولة عبور المانش مؤخرا .

وأعربت الدكتورة حنان كامل عن حرص الكلية على الاحتفال بالمتميزين على جميع المستويات وتكريم الاساتذة بحضور الطلاب الأوائل حتى يكونو نبراسا لهم وقدوة حسنة يقتدي الطلاب بها ليستمروا في اجتهادهم استكمالا لمسيرة التقدم .

أقيمت الاحتفالية بحضور كل من الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،ورؤساء الأقسام وإيمان محمود امينة الكلية.

والبطل المصرى السباح محمد الحسينى الملقب بسباح المانش وأيضا الملقب بـ "نيمو" من أبطال ذوى الهمم، نجح فى عبور "بحر المانش" فى محاولة تم تنفيذها فجر السبت 6 أغسطس الجارى، متحديا برودة الجو وتيارات المانش العنيفة بعزيمته وإصراره.

جاءت الفكرة عندما تم التواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن - إعاقة حركية عام 2018- وطلبها من خالد شلبى مدرب السباح محمد الحسينى، الانضمام لفريق عبور بحر المانش، حيث تم تكوين فريق يقوم على الدمج والمزج بين الأصحاء وذوى الهمم، و فريق متعدد الجنسيات بقيادة مصرية فى إشارة إلى دعم التواصل والتعاون بين الشعوب.

خاض اللاعبون مرانهم الأخير الجمعة 5 أغسطس، حيث ضمت البعثة كلا من "خالد شلبى" السباح العالمى وقاهر المانش، والسباح محمد الحسينى - من ذوى الهمم متلازمة داون، والسباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية “شيرويت حافظ”.

ومؤخرا وبعد نجاح السباح محمد الحسينى فى عبور المانش، أعلن الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش اعتماد السباح محمد الحسينى الملقب ب"نيمو" مساعدًا رسميًا للمدرب في المياه المفتوحة وبحر المانش .



الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس مع سباح المانش