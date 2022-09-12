"علوم بنها" تنظم مؤتمرها للعلوم التطبيقية وتحديات التغير المناخى في أكتوبر

القليوبية إبراهيم سالم

تستعد كلية العلوم بجامعة بنها، لإطلاق مؤتمرها العلمي الخاص بقضية التغير المناخي، والذى يحمل عنوان "العلوم التطبيقية وتحديات التغيرات المناخية"، وذلك على مدار يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر المقبل، بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.

ويأتي المؤتمر برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، ويترأس المؤتمر الدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم ببنها، ورئيس المؤتمر، بمشاركة الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور على عبد المعبود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد هيكل وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وأكد الدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم بجامعة بنها، ورئيس المؤتمر، أنه سيتم تنظيم معرضا لأهم المشروعات التطبيقية الطلابية في مجال التغير المناخي على هامش المؤتمر، لافتا إلى أن هناك لجان علمية تقوم باختيار أفضل المشروعات الطلابية والتي تستحق العرض خلال أيام المؤتمر.

وأضاف أبو سالم، أن كلية العلوم بحكم تخصصاتها المتنوعة، فهي الأقرب لدراسة التغيرات المناخية، حيث يختص أساتذة العلوم وخريجي الكلية بدراسة بيئية متنوعة فهم مسئولون عن مقاومة التصحر، ومقاومة الجفاف في التربة، بالإضافة إلى الدور الكبير لكلية العلوم في معالجة المياه وملوحة التربة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن كلية العلوم هي الأقرب في معالجة المشكلات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يختص بمناقشة ما يستجد من بحوث متخصصة في المجالات العلمية المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المؤتمر يمثل فرصة تضمن اللقاء بين العلماء والباحثين في مختلف المجالات لعرض نتائج أبحاثهم وتبادل الآراء والخبرات لمناقشة القضايا البحثية ذات الصلة.

وأضاف، أن اللجان العلمية بالمؤتمر تسلمت نحو 45 بحثا لاختيار الأبحاث المشاركة بالمؤتمر، وتتنوع الأبحاث في العديد من المجالات منها "الحيوان، والكيمياء، والميكروبيولوجي، والحشرات، والجيولوجيا، والرياضيات.. وغيرها من المجالات المتنوعة".

وأشار الدكتور على عبد المعبود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر، إلى أن أهداف المؤتمر يمكن تلخصيها في الآتي "تعظيم دور البحث العلمي في مجابهة التغيرات المناخية، والعمل على الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة المستوى المعرفي والخبرات المختلفة من خلال تبادل المعلومات والأفكار بين الجهات المشاركة في المؤتمر، والعمل على وجود شراكة بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع".

وقال الدكتور محمد هيكل وكيل كلية العلوم لشئون الطلاب، إن محاور المؤتمر تتمثل في "التغيرات المناخية، التحديات والحلول المتاحة، وتدوير المخلفات ودورها فى حماية البيئة، والأبعاد البيئية في إدارة الموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة والخضراء، والنانو تكنولوجي والبيئة، والتنوع البيولوجي وحماية البيئة، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي".

جدير بالذكر أن المتحدثين في المؤتمر كل من: الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا السابق للدراسات العليا، والدكتور وليد توفيق رئيس قسم تطبيقات الليزر بمعهد علوم الليزر بجامعة القاهرة، والدكتور محمد الدسوقي عميد كلية العلوم بجامعة قناة السويس السابق، والدكتور كريم سليمان أستاذ علوم البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس، والدكتور أيمن محروس مركز علوم الفضاء بالجامعة اليابانية، والدكتور محمد الحديدي رئيس الفريق البحثي للبايو انفورمانيكس بجامعة النيل.