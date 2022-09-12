عدد مشتركي المحمول يتراجع لـ98.3 مليون مشترك يونيو الماضى

كتب: مدحت عادل

سجل عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 98.3 مليون مشترك في شهر يونيو الماضى، بينما بلغ عدد مشتركى المحمول نحو 98.6 مليون مشترك في شهر يونيو عام 2021، بتراجع طفيف بلغ نحو 300 ألف مشترك، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء تراجع مشتركي المحمول ليواصل التراجع منذ شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد مشتركى المحمول نحو 96.68 مليون مشترك مايو الماضي، بينما كان نحو 99.90 مليون مشترك فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.22 مليون مشترك.

وكان التقرير الشهري لوزارة الاتصالات قد رصد وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 93.37 مليون مشترك في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 9.74%، ومقارنة مع 97.76 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 4.49%.

وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر بنهاية يناير عام 2022 نحو 89.93% مقابل 99.78% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة انخفاض شهرى 9.85%، ومقارنة مع 95.87% بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوى 5.94%.