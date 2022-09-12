عادل نصار قائمًا بعمل عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية

وكرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منتخب الجامعة لكرة القدم لفوزه بكأس مصر للجامعات المصرية فى البطولة التى أقيمت بجامعة الإسكندرية بمشاركة 16 جامعة والتى نظمها الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإداة العامة للاتحادات النوعية والإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

وجه مبارك التهنئة للفريق الذى رفع اسم الجامعة وفاز بكأس البطولة وحقق الميدالية الذهبية متخطيا جميع الأدوار بفوز مستحق، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الذى حققه المنتخب حامل لقب البطولة موجها لهم الشكر كونهم على قدر المسئولية تحت قيادة مدربين متميزين.

قدم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة شهادات تقدير للطلاب والمدربين وجوائز مالية تقديرا لما حققوه، متمنيا لهم مزيدا من البطولات.

قاد منتخب جامعة المنوفية في البطولة كلا من: الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي، والكابتن معتز صادق مسئول النشاط، والكابتن وصال القط المدير الفني والكابتن عمار ذو الفقار المدرب العام، والكابتن علي السيد المشرف على الفريق، والدكتور مصطفى الحراق أخصائي العلاج الطبيعي.

وشملت قائمة فريق جامعة المنوفية في البطولة كلا من: إبراهيم زايد وإبراهيم شعبان فرج وأحمد عادل الصعيدي وعمار أسامه، ومروان هيثم عيسى، وهادي ايهاب ويوسف علاء ومصطفى حمدي وعبد الرحمن عمار ذو الفقار ومحمد عبد الحميد غازي وعلاء فوده وأحمد محمد عبد الجواد وأحمد محمود الشرقاوي وعبد الحميد الشحات وحسن حاتم عمار وحسام محمد عباس ومحمود عصر وعلي ممدوح عامر.