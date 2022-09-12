ضمن حياة كريمة.. الكشف على 491 حالة في قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة متعددة التخصصات لقرية النقيب بمركز نجع حمادي، استمراراً لمشاركتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية قاموا بمناظرة عدد 491 حالة، بواقع 80 حالة في تخصص الأمراض الباطنة، 93 حالة رمد، 57 عظام، 33 حالة أنف وأذن وحنجرة، 55 حالة نساء وتوليد، 85 حالة أطفال، 83 جلدية، 5 حالات نفسية وعصبية، حيث تم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجاناً لجميع الحالات.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تضمنت عقد اللقاءات التوعوية مع أهالي المركز من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الادمان وتوزيع المطبوعات والملصقات.