ضربات أمنية.. الداخلية تضبط المتهمين بابتزاز الفتيات بصورهن

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لكشف ملابسات بلاغات (من بعض السيدات) بتضررهم من إضطلاع مُستخدمى بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن إبتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور .

وتوصلت التحريات الفنية من خلال إستخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكبى تلك الوقائع وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الغربية – الجيزة – البحيرة) أمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بإرسال رسائل (للهاتف الخاص بإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) تحوى صور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) لقيامه بإبتزاز عدد من السيدات من خلال إنشاء عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهن على صور خاصة لهن، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة) لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصى (لإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.