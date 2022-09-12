ضبط 7.5 طن سكر ودقيق وملح طعام مجهول المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، كما تم ضبط 2 طن مكرونة مجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لتخزينه كميات من السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية بحوزة المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة الخانكة، لتخزينه كميات من السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول، وبيعها بأعلى من السعر المتداول.