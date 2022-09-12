"صرف الإسكندرية": متابعة إجراءات واستعدادات الشركة لفصل الشتاء

كتب أحمد حسن

اجتمع المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بقطاعات المشروعات والتشغيل والصيانة والتخطيط للوقوف علي معدلات التطهير للشنايش والمطابق والمجمعات والبيارات بكل منطقة، وموقف التشغيل والصيانة لمحطات الصرف الصحي، والحالة الفنية للسيارات والمعدات، ومتابعة مشروعات فصل مياه الأمطار، وتكامل الجهود مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض قطاع التخطيط النقاط الساخنة للعام السابق والتي تم تراكم مياه أمطار بها والحلول التي يتم اتخاذها لمنع تراكم المياه او الإسراع في استيعابها في تلك النقاط.

وأكد "نافع" أهمية التنسيق مع الأحياء والجهات التنفيذية للانتهاء من جميع النقاط التي تعوق عمليات التطهير والانتهاء من تطهير كامل الشبكة قبل انتهاء الشهر الجاري والمتابعة واعادة التطهير الدوري للشنايش والبيارات.

وأشار إلي التنسيق مع الجهات المختصة، لبدء أعمال المحاكاة لمياه الأمطار اعتبارا من الأسبوع القادم التي تقوم بها الشركة بحضور قيادات المحافظة والأحياء في المناطق والميادين الحيوية والهامة للوقوف علي مدي إستيعاب شبكاتها لمياه الأمطار وحل المشاكل إن وجدت.

وشدد علي الاستعداد الأمثل لسقوط الأمطار في الفترة الحالية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، للوقوف على توقعات سقوط الأمطار أو ارتفاع موج البحر، واتخاذ الإجراءات والاستعدادات الضرورية فى حينه.