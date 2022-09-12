صحة دمياط تقدم خدمات طبية لـ 336 ألف مواطن فى المستشفيات خلال أغسطس الماضى

دمياط - معتز الشربيني

قال الدكتور محمد فهيم، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، إن مستشفيات محافظة دمياط قامت بتقديم خدماتها الطبية لعدد 336737 مواطن خلال شهر أغسطس موزعين كالآتى:

تقديم خدمات الكشف بالعيادات الخارجية لعدد 171075 مواطن، تقديم الخدمات لـ 4683، مريض باستقبال المستشفيات، تقديم خدمات الرعاية المركزة ل 790 مواطن، وتقديم خدمات الحضانة ل 306 رضيع، وذلك بالإضافة ‘لى، تقديم خدمات الغسيل الكلوى ل 21424 جلسة، تقديم خدمات العمليات الجراحية لـ 1917 مريض.

بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي بمعدل 16429 جلسة، وتقديم خدمات المعامل بمعدل 53750 اختبار، وتقديم خدمات الأشعة بمعدل 28324 أشعة، وتقديم خدمات التشخيص عن بعد لـ 372 مواطن.

يأتى ذلك فى اطار خطة مديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية، بناءً على تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط بتواجد كافة الاطقم الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة بجميع المستشفيات وتحت اشراف الدكتور محمد بدران، وكيل مديرية الصحة.