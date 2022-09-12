صحة الأقصر تنظم قافلة فى مختلف التخصصات بقرية الديمقراط فى أرمنت.. اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لتنظيم فعاليات قافلة صحية جديدة لخدمة القرى والنجوع، على مدار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، وذلك فى وحدة الديمقراط الصحية بمدينة أرمنت غرب المحافظة فى شتى التخصصات، وذلك بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنظيم تلك القافلة فى وحدة الديمقراط الصحية بأرمنت وذلك فى التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة – الأطفال - العظام - الجلدية – جراحة – رمد - خدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي).

وأكد الدكتور طاهر أيوب، على أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وجاء ذلك عقب نجاح قافلة طبية فى قرية النجوع قبلى بمدينة إسنا، وذلك على مدار يومي الإثنين 5 سبتمبر الجارى، والثلاثاء 6 سبتمبر الجارى، وذلك للكشف وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، حيث أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية :- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة – الأطفال - العظام - الجلدية - أسنان – رمد - خدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي)، وذلك فى إدارة إسنا بوحدة النجوع قبلى.