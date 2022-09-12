شيخ الأزهر يتوجه إلى كازاخستان للمشاركة في ملتقى زعماء الأديان

كتب لؤى على

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، صباح اليوم الاثنين، القاهرة متوجها إلى العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، للمشاركة في أعمال المؤتمر السابع ل زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م، تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19".

وتأتي زيارة الإمام الأكبر إلى كازاخستان تلبية لدعوة رسمية من الرئيس"قاسم جومارت توقايف" لزيارة البلاد، والمشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذي سينعقد بمدينة "نور سلطان"، حيث يلقي فضيلته كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، كما يلتقي الرئيس الكازاخي، وكبار المسئولين السياسيين والدينيين، وقادة وزعماء الأديان المشاركين في المؤتمر.

وتقام مراسم استقبال رسمية لفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق، فور وصولهم مطار مدينة "نور سلطان" الدولي، حيث يستقبل فضيلته وفد رسمي برئاسة الدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، و الشيخ، نوريزباي حاجي، المفتي الأعلى لكازاخستان، والسفيرة منال الشناوي، سفيرة مصر في كازاخستان، وقنصل السفارة المصرية بمدينة نور-سلطان.