شهود عيان يكشفون كواليس قتل عاطل لربة منزل في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان في حادث مقتل ربة منزل على يد عاطل في أطفيح، وذكروا أن المتهم اعتدى على المجني عليها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، لاعتقاده أنها استعانت بدجال لإجراء "عمل" سحر له، لمنعه من الزواج والعمل.

وأضاف شهود العيان، أن المتهم فر هاربا عقب ارتكاب الجريمة، وحاولوا إسعاف المجني عليها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة، وذكر أنه كان يمر بأزمة نفسية، واعتقد أن المجني عليها التي تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.

وقال المتهم، إنه نشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليها بسكين، للانتقام منها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية، ومنعه من الزواج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.