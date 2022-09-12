شرطة التموين تضبط 1639 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1639 قضية تموينية متنوعة من بينها:-

تم ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (3000 عبوة سجائر) ، (436) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (5 طن "أسمنت" – 137,740 طن "دقيق أبيض مكرونة - سكر - زيت - أرز - أعلاف" – 7571 عبوة سجائر) ، وكذا (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 157 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 120 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –72 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 69 قضية توقف عن الإنتاج –292 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (1,550 طن دقيق بلدى مدعم – 320 بطاقة ذكية – ماكينة صرف) ، وكذا ضبط (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5,058 طن "سلع – أسمدة مدعمة" – 12020 لتر مواد بترولية – 571 أسطوانة بوتاجاز) .. بحجم مضبوطات بلغت (151٫448 طن – 10571 عبوة سجائر –12020 لتر مواد بترولية –320 بطاقة ذكية – 571 أسطوانة بوتاجاز – ماكينة صرف).. كان أبرزها ضبط (47,5 طن "زيت طعام – سكر حر – أرز أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الشرقية.

وضبط (21 طن " أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص - بمحافظة الدقهلية) لتجميعه كمية قدرها (3,8 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (8000 لتر "بنزين 80") بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (300 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الدقهلية) لتجميعه (320 بطاقة تموينية ذكية) مخصصة للمواطنين بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (120 قطعة "16 قطعة صوتية –57 قطعة ضوئية – 47 ملصق"، وضبط (10,9 طن "لحوم وكبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة. وضبط (4 طن أسماك مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,72 طن لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (22,45 طن "سكر حر – عسل جلوكوز – جوز هند – سمسم – فول حمص" مسلتزمات إنتاج" بدون مستندات مجهولة المصدر - 23,05 طن حلوى المولد "منتج نهائى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) ، وكذا (14 ماكينة "خط إنتاج" – 7800 كرتونة فارغة للتعبئة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى الشريف بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة وضبط (54120 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية المختصة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة وضبط (150 طن "ملح طعم – جلوتين – ذرة صفراء" مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (33345 عبوة "سجائر - معسل" مختلفة الأنواع).