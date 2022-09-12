شباب كفر الشيخ تنظم مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم والحديث بمراكز الشباب

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مراكز شباب كفر الشيخ المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للطلائع، ضمن الخطة المراكز الداخلية، مع الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف، ومسابقات القرآن الكريم على مستوياته الثلاثة "القرآن كاملا، نصف القرآن، ثلاث أرباع القرآن" وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ المسابقة، غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء والشباب وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم الدين على أسسه الصحيحة على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف، ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء و فهم دينهم الصحيح و تنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، استكمالاً لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، التى تهتم بتقديم كافة البرامج والفعاليات التي تسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب إلى جانب البرامج الرياضية يأتى ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.