شباب كفر الشيخ تنظم برنامج تنشيط الرياضة بالمدارس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، برنامج تنشيط ممارسة الرياضة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بحضور شخصية رياضية نجم منتخب مصر السابق، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بمدرسة علي عبد الشكور الرسميه للغات، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، استضاف برنامج تنشيط ممارسة الرياضة بالمدارس الكابتن محمد عامر، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومدرب كرة القدم لعدة أندية بمصر والمدير الفني حاليا لنادى كفر الشيخ، و قد أكد عامر، خلال لقائه بالطلاب على أهمية ممارسة الرياضة و خطة صناعة البطل و دور ممارسة الرياضة بانتظام فى استمرار التفوق الدراسي، ثم توجه الحضور إلى ملعب المدرسة لمتابعة مباريات كرة القدم، كرة الطائرة، تنس الطاولة، بين طلاب المدرسة وقد شارك كابتن عامر الطلاب مباراة كرة القدم.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى دور البرنامج الفعال في تعزيز القدرات البدنية والذهنية والنفسية بصورة صحية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف أن الأنشطة الرياضية تعد عاملاً أساسياً في تكوين الشخصية المتكاملة للنشء، عبر البرامج الرياضية الهادفة التي تعمل على تأهيلهم وإعدادهم و تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات والشعور بالإنجاز، واختتم البرنامج بتسليم وكيل المديرية للرياضة، درع المديرية للكابتن محمد عامر، تكريماً له و تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين من طلبة المدرسة جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية والدكتور ابراهيم البطل، المحاضر الدولي لحراس المرمى بالاتحاد المصري و مدير المنشآت الرياضية، البرنامج تنفيذ فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.