شاب بورسعيدي يعبر "المانش" في 14 ساعة ويرفع العلم المصري.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نجح الشاب أحمد أسامة، ابن محافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، في عبور "المانش" بشكل فردي لمسافة 42 كيلو بين إنجلترا وفرنسا، وذلك في حوالي 14 ساعة متصلة.

وانتشرت التهاني على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد، في ظل إشادة بالإنجاز الذي حققه ابن بورسعيد.

ومن جانبه، أعرب أحمد أسامة، عن سعادته وفخره بعبور بحر "المانش" الذي يعد من أصعب البحار فى العالم لأن هناك تيارات مائية صعبة تتأثر بالطقس المتقلب باستمرار وبشكل مفاجئ، مضيفًا: "الحمد لله تغلبنا على تلك الصعوبات، فقد استمريت في السباحة حوالي 14 ساعة متواصلة بدون توقف".

يشار إلى أنه سبق وأن نجح الشاب المصري في عبور "المانش" بشكل جماعي ضمن الفريق الذي يضم بجواره السباح: محمد الحسيني - من ذوي الهمم - والسباحة: شيرويت حافظ، تحت قيادة السباح العالمي الكابتن خالد شلبي.