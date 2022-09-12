سوريا تؤكد ضرورة العمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها من منطلق الشراكة

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أكد بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية السوري، حرص سوريا على ضرورة العمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها من منطلق الشراكة، منوها عن الدور الإيجابي للأمم المتحدة في الدفاع عن القانون الدولي على الرغم من محاولة بعض الدول الالتفاف على هذه المنظمة الأممية وفرض "شريعة الغاب" على حد وصفه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان ذلك جاء خلال لقاء الجعفري مع طارق تلاحمة نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أوتشا” والوفد المرافق والذى تم خلاله بحث ضرورة التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى .

وشدد الدكتور الجعفري على ضرورة تطبيق القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن والذي نص صراحة على الانتقال إلى التعافي المبكر والصمود وعلى إيصال المساعدات عبر الخطوط، مؤكداً أن المشكلة في عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا من قبل بعض الدول تعود لأسباب سياسية وخصوصاً أن جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا تؤكد على سيادة سوريا على كامل ترابها واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها.