زيلينسكى: المفاوضات مع روسيا غير ممكنة حتى تحرير كامل الأراضى الأوكرانية

أ.ش.أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد ما وصفه بـ"التحرير الكامل لجميع الأراضي الأوكرانية" التي سيطرت عليها روسيا في عمليتها العسكرية التي تشنها منذ 24 فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفوم) الأوكرانية اليوم الاثنين، "لا يمكن رفع أي عقوبات.. لا يمكننا مناقشة أي شيء مع روسيا حتى تخرج من هنا.. هذا ممكن بعد الحرب، يمكننا التحدث عن رفع بعض العقوبات، عن التعويضات والمدفوعات من جانبهم وعن الدبلوماسية".

وأضاف "يمكننا إشراك قادة أي دولة وأي مؤسسات دولية في هذه المفاوضات، ولكن فقط بعد أن تغادر روسيا جميع أراضينا"، مشيرا إلى أن روسيا لا تفهم كلمات السلام لكنها تشعر جيداً بالقوة في ساحة المعركة.

في المقابل، علّق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على عدم رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إجراء حوار مع بلاده بسبب أنها تعطي إنذارات نهائية.

وقال ميدفيديف - عبر قناته في (تلجرام)، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك - "إن الإنذارات النهائية الحالية هي مجرد تمهيد بسيط لما سيُطلب في المستقبل".

وأضاف ميدفيديف: "أن هذا الأمر معروف لديه، وهو استسلام نظام كييف التام لشروط روسيا".