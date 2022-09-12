رئيس مياه بنى سويف تتفقد أعمال الزراعات الجديدة بالغابة الشجرية ببياض العرب

كتب أحمد حسن

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أعمال الزراعات الجديدة بالغابة الشجرية ببياض العرب شرق النيل، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحي و إعادة استخدامها في الزراعة، حيث يشمل المشروع: (أعمال زراعات، أعمال شبكات، إنشاء أحواض تخزين، إنشاء سواتر ترابية جديدة، إنشاء محطة الري و فلاتر، إنشاء محطة الرفع، رفع كفاءة أحواض برك الأكسدة).

وقالت رئيس الشركة إن المشروع يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى تم خلالها إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة مئات من الأفدنة بأشجار الجوجوبا ونخيل الزينة "طبقا للكود المصري"، والتي تتميز بقيمة اقتصادية كبيرة في عدد من المجالات، فيما يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال منظومة الصرف والتي تتضمن تنفيذ حل دائم ونهائي للمشكلة.

جدير بالذكر، أن الغابة الشجرية تحتوي علي عدد ٣ أحواض بمزرعة (أ،ب)، كما أنها تشمل علي عدد ٢ حوض موازنة بإجمال سعة ٤٢٠٠٠ متر مكعب و عدد ٢ حوض سحب مياه خاصة بالري بإجمالي ٦٠٠٠ متر مكعب وتهدف الغابة الشجرية إلي الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج الزراعة.

يأتي ذلك في إطار إتجاه الدولة إلى تحقيق أعلى استفادة من معالجة مياه الصرف الصحى لإستخدامها فى عمليات زراعة الغابات الشجرية مما يسهم في توفير الأخشاب بجانب المساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية، باعتبار أن الغابات أحد أهم مصدات الرياح.