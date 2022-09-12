رئيس جامعة سوهاج يكرم مدربي مبادرة العمل الحر.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج 7 من مدربي مبادرة العمل الحر "Freelancers "، والذين قاموا بتدريب ما يقرب من 300 طالبة وخريجة على المهارات التكنولوجية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذى للمعلومات والدكتور مصطفى عبد الله منسق المبادرة بالجامعة.

وأوضح عبد الخالق أن المبادرة تنفذ تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتأهيل طالبات و خريجات الجامعات المصرية بالمحافظات التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و تدريبهن على المهارات التكنولوجية وإدارة الأعمال والمهارات الشخصية، لتمكينهن من خلق فرص جديدة من خلال العمل الحر، وتحقيق موارد مادية تكفل لهن حياة كريمة، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور محمد حشمت إلى ان المبادرة استهدفت الخريجات من سن 18 إلى 35 سنة،وذلك في إطار تفعيل أنشطة التدريب على التقنيات الحديثة للبدء في العمل الحر بالجامعات المصرية، مضيفاً أن التدريب شمل عدد من الموضوعات ومنها العلامة التجارية الشخصية، شبكات العلاقات، إدارة المشروع، إدارة المنصات، مهارات البيع، تسوية والتفاهم القانوني.