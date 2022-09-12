اليوم السابع
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رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد أعمال امتحانات الدور الثانى بـ 3 كليات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:33 م
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد أعمال امتحانات الدور الثانى بـ 3 كليات رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد أعمال إمتحانات الدور الثانى
قنا صابر سعيد

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أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الدور الثاني بكليات التربية والتجارة والحقوق، بحضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد رئيس الجامعة، علي توفير الأجواء المناسبة للطلاب في أداء امتحاناتهم مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، واطمأن على مستوى الامتحانات، مشيرا إلى أن الجامعة حرصت على إعداد كافة الترتيبات اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب

وأدى امتحانات الدور الثاني 92 طالب بكلية التربية، و 103  طالب بكلية التجارة، و41  طالب  بكلية الحقوق، كما شهد الجولة الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق، والدكتور عبدالرحمن رضوان، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.


امتحانات الدور الثاني

جنوب الوادي

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اخبار قنا



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