رئيس بيلاروسيا: توسيع طرق الحركة الجوية وتطوير صناعة الطيران مهمة استراتيجية

أ.ش.أ

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن المهمة الاستراتيجية للطيران المدني تتمثل في توسيع طرق حركة الطيران لتمكين الشعب من السفر لأغراض العمل والترفيه، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الدول الغربية فرض عقوبات على البلاد.

وقال لوكاشينكو - بحسب ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا نيوز) البيلاروسية - "إنه على الرغم من رغبة الغرب في عزلنا عن ما يسمى بـ"أوروبا المتحضرة"، فإننا نواصل الطيران ونحافظ على مستوى عال من سلامته"، مشيرا إلى أن المهمة الاستراتيجية هي توسيع مسارات الحركة الجوية لتمكين الناس من السفر للعمل والترفيه وزيارة أقاربهم، وما إلى ذلك".

وأكد أنه من المهم أيضا مواصلة تطوير صناعة الطيران وتحديث أسطول الطائرات، لافتا إلى ضرورة أن تكون أسعار الرحلات الجوية تنافسية وتكلفتها معقولة بالنسبة للشعب.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية وبيع السلع، قال لوكاشينكو إنه "يتعين على السلطات البيلاروسية العمل على تقديم أفضل خدمات لوجستية بحيث تكون مصممة لبيع المنتجات بشكل مربح في الخارج أو تسليم المكونات للسوق المحلية".

وأضاف أن "الأمر لن يصبح أسهل، على الأقل ليس في المستقبل القريب، لذلك لاتزال المهمة اليومية لوزارة النقل والاتصالات هي التفاوض حول السيارات والحاويات وتمهيد ممرات نقل وتحديد عريفات تنافسية