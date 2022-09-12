رئيس البرازيل يؤكد حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية: سيدة فريدة من نوعها

فاطمة شوقى

أكد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، أنه سيحضر اجنازة الملكة اليزابيث الثانية، بعد تلقيه دعوة من الحكومة البريطانية، وسيتجه مع وفد برازيلى الى لندن نهاية الأسبوع المقبل ليكون حاضرا فى الجنازة الاثنين 19 سبتمبر ، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس بولسونارو تأثروا كثيرا بوفاة الملكة واصدر مرسوما حدادا رسميا لمدة ثلاثة ايام فى جميع أنحاء البرازيل، وقال على شبكاته الاجتماعية "ملكة كل منا ..عندما تبدو الحياة صعبة لا يقبل الشجعان الهزيمة بل هم سيظلون اكثر تصميما على النضال من أجل مستقبل افضل ، فالملكة اليزابيث الثانية لم تكن ملكة بريطانيا فحسب بل كانت ملكة لنا جميعا".

وأضاف بولسونارو "ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ، وهى امرأة غير عادية وفريدة من نوعها .

وستقام جنازة الملكة الراحلة يوم 19 سبتمبر سيكون هذا التاريخ أيضًا يومًا احتفاليًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، كما أصدر الملك الجديد ، كارلوس الثالث.

وكان وصل الموكب الجنائزي الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة ، هوليرود هاوس بعد مغادرة بالمورال أمس الأحد، ورافقت الأميرة آن والدتها في رحلتها التي استغرقت ست ساعات عبر أبردين ودندي وبيرث ، كما رافقهما زوج الأميرة آن ، تيم لورانس.