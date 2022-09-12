اليوم السابع
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رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يزورون متحف الحضارة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:26 م
رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يزورون متحف الحضارة جانب من الزيارة
كتب محمد أسعد

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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وقام بالترحيب بهم وتعريفهم بالمتحف ونشأته وأنشطته وفعالياته المختلفة ودوره كصرح حضاري وثقافي.
 
كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف حيث قام الأستاذ سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية بشرح أهم المعروضات الأثرية والتراثية، والتي تحكي قصة إبداع الشخصية المصرية عبر العصور وحضاراته من قبل التاريخ وحتي وقتنا الحاضر .
 
واختتم الضيوف الزيارة بمشاهدة بانوراما المتحف المطلة على بحيرة عين الصيرة، كما قدم الدكتور أحمد غنيم للمستشار بولس فهمى رئيس الوفد هدية تذكارية عبارة عن كتيب المتحف والكتالوج الخاص بالمومياوات. 
 
وأعرب الضيوف عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز المتحف موجهين الشكر والتقدير لإدارة المتحف على ما يبذلونه من جهد لتعظيم دور المتحف كصرح ثقافي وحضاري وتعليمي .
 
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وزارة السياحة والآثار

المحاكم الدستورية

متحف الحضارة



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