خد بالك.. شرب الشاي بكثرة يقلل مستوى الحديد ويسبب الإمساك

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الشاي من أرخص المشروبات وأكثرها استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، تظهر الأبحاث أن قائمة فوائد شرب الشاي واسعة النطاق، مع نتائج مثل تقليل الالتهابات ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة ، وانخفاض نسبة السكر في الدم ، وأكثر من ذلك بكثير، على الرغم من أن الشاي يعد خيارًا شائعًا للراحة والعلاج ، إلا أنه لا يأتي بدون بعض الجوانب السلبية المحتملة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

قد يكون هذا مفاجئًا ، لكن شرب الشاي الساخن تم ربطه بالفعل بسرطان المريء، تم اكتشاف أن شرب كميات كبيرة من الشاي الأسود الساخن كان من بين الأسباب الرئيسية لسرطان المريء،وجدت دراسات أخرى أن كل من القهوة والشاي الساخن يسببان تلفًا دائمًا للمريء.

تقليل مستويات الحديد

يمكن أن يكون للشاي فوائد صحية مذهلة ، لكن الدراسات تظهر أن أولئك الذين يعانون من فقر الدم أو أي نوع آخر من النقص المرتبط بالحديد قد يرغبون في التفكير مرتين، وفقًا لدراسة علوم الغذاء والتغذية ، ثبت أن الشاي الأسود والأخضر يحدان من التوافر الحيوي للحديد بنسبة تصل إلى 94٪. يعد التوافر البيولوجي لشيء نستهلكه أمرًا مهمًا لأنه قياس كمية العناصر الغذائية التي يمتصها الجسم.

كثرة التبول

يعتبر الشاي الأسود والأخضر من مدرات البول ، وهي مواد تؤدي إلى كثرة التبول، يحدث هذا لأن مدرات البول تزيد بشكل طبيعي من مستويات الصوديوم في الكلى ، والذي يطرده الجسم بشكل طبيعي مع الماء، على الرغم من وصف الشاي أحيانًا للأشخاص الذين يحتفظون بكمية كبيرة من الماء ، إلا أنه غالبًا ما يؤدي إلى الجفاف لشخص لا يعاني من احتباس الماء.

الإمساك

تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، تشير دراسة إلى أن الشاي يحتوى على مادة الثيوفيلين التي تسبب الإمساك والغثيان ، لذلك إذا كنت ممن يعانون بالفعل من مشاكل في المعدة من وقت لآخر ، فقد ترغب في مراقبة كيفية تأثير كوب الشاي المفضل على جهازك الهضمى.