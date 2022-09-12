خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين لزهراء المعادى بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة.. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لنفق القطامية / العين السخنة ضمن أعمال الازدواج والتوسعة ليصل إلى (6) حارات لكل اتجاه وذلك اعتباراً من الساعة 8 "صباحاً" يوم الإثنين الموافق 12/9/2022 ولمدة 4 أشهر.. وتنفيذ التحويلات المرورية التالية:-

غلق طريق القاهرة / العين السخنة (المتجه من القاهرة إلى العين السخنة) وتحويل حركة المركبات (أعلى نفق القطامية) يميناً للمنزل المؤدى إلى شارع الخمسين والصعود مرة أخرى من المطلع المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة العين السخنة (اتجاه العين السخنة).

غلق نفق القطامية (أسفل طريق القاهرة العين السخنة) وتحويل حركة المركبات يميناً للمطلع المؤدى إلى طريق القاهرة/ العين السخنة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.