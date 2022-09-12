ختام فاعليات اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم

كتب إبراهيم قاسم

تختتم المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم الاثنين، فاعليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 41 دولة أفريقية.

وشملت المحاور التي تناولها الاجتماع خلال الثلاثة أيام الماضية وهى المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.

فيما يتناول المحور الثالث الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.