حياة كريمة فى كل مكان بالمنيا.. مراكز ملوى وديرمواس وأبو قرقاص تتجمل بالمشروعات

المنيا-حسن عبد الغفار

عمل متواصل ليل نهار فى قطاعات متعددة وعدد كبير من القرى بمختلف مراكز محافظة المنيا، للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تشمل 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى فى مراكز ديرمواس وملوى وأبو قرقاص، ومغاغة، والعدوة، بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، كما تم إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية، ويستفيد من تلك المبادرة ما يقرب من 3 ملايين مواطن.

قال تونى فرغلى أحد أهالى مركز أبو قرقاص، شكرا للرئيس على مبادرة تطوير الريف المصرى، والتى وفرت لنا مشروعات عظيمة كنا نتمناها منذ زمن طويل، وجاءت أخيرا مع مبادرة حياة كريمة التى تغطى قرى كثيرة داخل المركز بمشروعات متنوعه منها الصرف الصحى والوحدات البيطرية والصحية ومراكز شباب ومجمعات خدمية وغيرها الكثير.

واضاف أنه من بين تلك القرى مشروع الصرف الصحي لقرية اتليدم ومشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر، ومشروع الصرف الصحي لقرية نزلة السرو والصرف الصحي لقرية نزلة مكين و الصرف الصحي لقرية ساقية موسي وايضا إنشاء الوحدة الصحية بقرية اتليدم و إنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاي وإنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز.

فيما قال عادل صلاح احد شباب أبو قرقاص إن أغلب قرى المركز، تشهد العديد من المشروعات ونقدم الشكر للرئيس على تلك المبادرة التى أعادت كرامة المواطن فى القرى الاكثر احتياجا والتى ظلت لسنوات طويلة تنتظر ولو مشروع واحد من تلك المشروعات ففى قرية ساقية موسى يجرى إنشاء الوحدة الصحية ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم ومشروع مركز شباب اتليدم وكذلك رفع كفاءة وتطوير المبني والسور والملعب إلى جانب مشروع إنشاء نقطة شرطة اتليدم ومشروع إنشاء مركز الأسرة.

أما محمد رجب احد شباب المنيا قال ان قرية بنى حرام بمركز ديرمواس تشهد البدء فى أعمال انشاء وحدة الحماية المدنية ضمن مبادرة حياة كريمة وأن عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس يجرى متابعات مستمرة على المشروعات لسرعة أنهاء الاعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة وتذليل أي عقبات تعوق سرعة الانجاز .

أما شريف جمعه أحد أهالى قرية نواي التابعة لمركز ملوى قال أن مبادرة حياة كريمة واحدة من اكبر المشروعات على مر العقود الماضية وأن ما يحدث طفرة كبيرة داخل القرى بالمنيا.

وأضاف أن قرية الأدارة تشهد مشروع إنشاء محطه صرف صحي حيث تم صبة الجزء الأول من المحطه كما يجرى مشروع إنشاء الوحده الصحيه بقريه اتقا وجاري عمل الشده الخشبيه للدور الأول العلوي

ولفت أنه تم الأنتهاء من تطوير الوحده الصحيه بقريه الاداره التابعة لمركز ملوى بنسبه تنفيذ 100٪.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أنه يحرى التنسيق بين كافة الجهات لوضع ٱلية تسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها، بعد التأكد من الالتزام بالنواثفات والمقايسات ومعايير الحودة والسلامة.

وأكد المحافظ أنه يتم تنظيم جولات اسبوعية على المشروعات لمتابعة معدل الانجاز على أرض الواقع وعقد لقاءات مع المواطنين للاستماع إلى مقتراحاتهم والتى تسهم ف. تحقيق المستهدف من المبادرة، لافتا أن العمل يجرى فى19 قطاع متنوع بالقرى المستهدفه من المبادرة.



العمل يجرى بالصرف الصحى



محطة مياه



مركز الخدمات



مشروع الصرف الصحى



مشروع الحماية المدنية



وحدة صحية