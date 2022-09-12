اليوم السابع
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حملات لفحص المرافق العامة بالمدارس ومقر وحدة الغسيل الكلوي الجديد بكفر الشيخ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:34 م
حملات لفحص المرافق العامة بالمدارس ومقر وحدة الغسيل الكلوي الجديد بكفر الشيخ متابعة وحدة الغسيل الكلوي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن وقرى كفر الشيخ، حملات حالة المرافق العامة بالمدارس ومقرات وحدات الغسيل الكلوى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، استعداد المدارس، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومتابعة حالة المرافق العامة، ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة المدرسة والخزانات وتطهيرها، وتوافر أدوات الأمن والسلامة، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، كما تابع انتظام العمل بمستشفى قلين المركزى وما يضمه من أقسام، وحدة الغسيل الكلوى.

تفقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مقر وحدة الغسيل الكلوى الجديد "بسنديون"، التابعة لمركز ومدينة فوة، نظرا لأعمال التجديد بمستشفى مطوبس المركزى، لحين الانتهاء من التطوير، ومتابعة انتظام سير العمل به، والوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين من تعقيم وتحسين مستوى الرعاية الصحية لهم، والاطمئنان على سلامة المرضى والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهم، وتكثيف المتابعة والمرور اليومى، وتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية للمرضى، وانتظام إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى تحليل مياه وحدة الغسيل الكلوى بسنديون، وذلك للاطمئنان على سلامة المياه المتصلة بالوحدة من الشبكة الرئيسية حرصاً على سلامة المرضى، وإجراء التحاليل يوميا وعمل تقرير شامل عن وحدة الغسيل التابعة لمطوبس بمستشفى سنديون بمركز ومدينة فوه.

 

جانب من استعدادات المدارس
جانب من استعدادات المدارس

 

جانب من العمل بالمدارس
جانب من العمل بالمدارس

 

متابعة وحدة الغسيل الكلوي
متابعة وحدة الغسيل الكلوي

 

متابعة وحدة الغسيل الكلوي بسنديون
متابعة وحدة الغسيل الكلوي بسنديون

 

 


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