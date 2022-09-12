"حقك تنظمى" صحة دمياط تعلن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة.. صور

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت عنوان "حقك تنظمى" والتى انطلقت اليوم وتستمر على مدار عشر ايام.

من جانبه أوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملة مقسمة على مرحلتين بدأت المرحلة الأولى أمس وتستمر حتى يوم منتصف سبتمبر ط، لافتا إلى أن فعاليات المرحلة الأولى تستهدف قرى كفر سعد وفارسكور، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تنطلق يوم 18 سبتمبر وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، موضحا أنها تستهدف قرى دمياط والزرقا وكفر البطيخ.

فيما صرحت الدكتورة أمل درة مدير ادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة فى دمياط، أن الحملة تمكنت من تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى وجود تعاون كبير داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضافت أن الحملة تتضمن عرض الخدمات المقدمة تركيب جميع وسائل تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل والكشف بالسونار، إضافة إلى كشف النسا والاطفال.