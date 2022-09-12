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حبس الأم المتهمة بترك جثة نجلتها الرضيعة بمقابر فى الشرقية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:52 م
حبس الأم المتهمة بترك جثة نجلتها الرضيعة بمقابر فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، حبس ربة منزل، لقيامها بترك جثة نجلتها الرضيعة ابنة الأربعة أشهر بمقابر قرية شوبك بسطة دائرة مركز شرطة الزقازيق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن الأم تقيم بمنطقة الحسيينة دائرة قسم أول الزقازيق، أنجبت الطفلة بطريقة شرعية ولوفاة الزوج لم تسجل الطفلة فى المواليد، ولم تستخرج لها شهادة ميلاد، وبعد 3 أشهر توفيت الطفلة، فقامت بوضعها داخل بطانية وتخلصت من الجثمان بتركه داخل مقابر قرية شوبك دائرة مركز الزقازيق، وتم إحالتها للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات معاها.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد أهالي قرية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالعثور على جثة طفلة رضيعة متروكة وسط مقابر المنطقة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة طفلة رضيعة ، فيما كانت الجثة ملفوفة وسط بطانية وكانت الرضيعة ترتدي كامل ملابسها، ولم يتم ملاحظة وجود ثمة إصابات أو جروح توحي بوجود شبهة جنائية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.


الزقازيق

مركز الزقازيق

طفلة رضيعة

مقابر قرية الشوبك

نيابة الزقازيق



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