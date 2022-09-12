اليوم السابع
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جامعة طنطا تشارك بالمعسكر التوعوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:53 م
جامعة طنطا تشارك بالمعسكر التوعوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم جامعة طنطا تشارك بالمعسكر التوعوي
الغربية عادل ضرة

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شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا في فعاليات المعسكر التوعوي لبناء قدرات وحدات العنف ضد المرأة وطلاب الجامعات المصرية، والذى نظمته جامعة الفيوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري بحضور الدكتورة رانيا محمود الكيلاني المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الاجتماعية والمشرف علي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ومنسقي رعاية الشباب بالجامعة، و25 من طالب وطالبة من الجامعة. 

صرح الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة أن المعسكر يدعم تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية ومخرجاتها في مناهضة العنف ضد المرأة، ودعم تمكين طالبات الجامعة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الفئات داخل الجامعة، مشيرا إلى تنظيم دورات تدريبية تستهدف تعزيز القدرات المادية والمعرفية لطلاب وطالبات جامعة طنطا.
 
وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وتفعيل دور اللجنة التنفيذية المركزية، يستهدف ضمان توفير بيئة تعليمية آمنه داعمة للمرأة والفتاة، وتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، للتكامل مع جهود المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 في بناء الجمهورية الجديدة.

جامعة طنطا

جامعة الفيوم

العنف ضد المرأة

رئيس جامعة طنطا



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