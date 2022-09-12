جامعة الأقصر والأوقاف تواصل فعاليات سادس الدورات التدريبية للأئمة والدعاة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تواصل فعاليات سادس الدورات التدريبية للأئمة والدعاة فى برنامج الإرشاد النفسى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، عن تواصل فعاليات سادس الدورات التدريبية فى برنامج الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وذلك بحضور عدد 50 إماما، وقد حاضر فى اليوم الثالث للتدريب كلا من الدكتورة صفاء على يوسف، والدكتور المساعد ممدوح كامل حسانى.

وكان قد شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية السادسة لأئمة وزارة الأوقاف، بحضور الشيخ سيد عبد الدايم، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، والدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن، ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات ومنسق الدورات التدريبية للأئمة بالجامعة، والدكتور محمود النوبي آدم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بالدورة والأئمة بأوقاف الأقصر.

ورحب الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة في كلمته بالأئمة وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي طبقًا للبروتوكول الذي تم إبرامه مع مديرية الأوقاف، وهو جزء من رسالة الجامعة وواجبها في تلبية تطلعات المجتمع، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة محاربة الفكر المتطرف الهدام ودعم الأئمة في مواجهته، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تقديم كل الخدمات للسادة الأئمة بما يصب في مصلحة المجتمع، ورفع الوعي والفكر الثقافي لأبناء الأقصر ضمن رؤية الجامعة ورسالتها نحو المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن، ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومنسق الدورات التدريبية للأئمة بالجامعة، أن فعاليات الدورة تستمر على مدار ثلاثة أيام، ويحاضر بالدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، الدكتورة صفاء علي يوسف، والدكتور ممدوح كامل، بحضور 50 إمامًا بأوقاف الأقصر.



فعاليات سادس الدورات التدريبية للأئمة والدعاة فى برنامج الإرشاد النفسى (1)



جامعة الأقصر والأوقاف تواصل الدورات التدريبية للأئمة والدعاة (1)



سادس الدورات التدريبية للأئمة والدعاة فى برنامج الإرشاد النفسى



فعاليات سادس الدورات التدريبية للأئمة والدعاة فى برنامج الإرشاد النفسى