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تونس: انتشال 6 جثث في غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين قرب سواحل "الشابة"

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:32 م
تونس: انتشال 6 جثث في غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين قرب سواحل "الشابة" الحرس الوطني التونسى
أ ش أ

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي، انتشال 6 جثث جديدة لمهاجرين غير شرعيين أمس الأحد كان قد غرق مركبهم على بعد 7 أميال من سواحل الشابة في الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه جار التعرف عليهم عبر التحليل الجيني.


وأكد الجبالي، في بيان اليوم الإثنين، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة مدعومة بمروحية من الوحدة الجوية للحرس الوطني. 

وكان قد سبق انتشال 6 جثث وإنقاذ 14 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن المركب الغارقة.


وأوضح المتحدث، أول أمس، أنه تبين من التحقيقات الأولية وجود ما بين 14 و17 مفقودًا، ما يرجح تواجد ما بين 34 و37 مهاجرًا سريًا على المركب.


تونس

الحرس الوطنى التونسي

مهاجرون غير شرعيون

الهجرة غير الشرعية

سواحل الشابة



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