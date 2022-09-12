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تنسيق الجامعات 2022.. الخميس آخر موعد للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الدولية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:05 ص
تنسيق الجامعات 2022.. الخميس آخر موعد للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الدولية الجامعات الأهلية
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب القبول والتنسيق للجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة) أن آخر موعد للتقدم على الأماكن المحدودة المُتبقية بالبرامج المتميزة للجامعات الأهلية الأربع سيكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، على أن يتم عقد اختبارات القبول وترشيح الطلاب في الأسبوع القادم.
 
ويمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وبذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.
 
وتشمل الشهادات المُعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها)، طبقًا لقواعد المُعادلة المعمول بها، كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.
 
ويمكن للطلاب المصريين التقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل وخارج مصر https://admission.egypt-hub.edu.eg/
 
 

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